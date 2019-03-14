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İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda da

14 Mart 2019 Perşembe 14:30
İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda da

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:30
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