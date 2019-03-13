İTO Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olacak
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak13 Mart 2019 Çarşamba 15:50
Avdagiç, yarın saat 14.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
İTO Başkanı Avdagiç'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
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