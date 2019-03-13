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İTO Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

13 Mart 2019 Çarşamba 15:50
İTO Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk olacak
İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Avdagiç, yarın saat 14.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

İTO Başkanı Avdagiç'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:50
  1. AA Finans Masası
  2. İTO
  3. Şekip Avdagiç

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