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İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi

- Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi, yarışı birinci tamamladı

07 Temmuz 2019 Pazar 21:03
İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi


İSTANBUL (AA) - İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen ve 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İTO 40. İstanbul Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisinin birinciliğiyle sona erdi.

Elde edilen sonuçla Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda liderliğini sürdürdü.

Rallide ikinciliği BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi, üçüncülüğü de yine aynı takımdan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi elde etti.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris ve çevresinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi olacak.


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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 21:03
  1. İstanbul Rallisi
  2. Murat Bostancı
  3. otomobil sporları

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