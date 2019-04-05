"İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım"
YSK Başkanı Sadi Güven:- "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım"05 Nisan 2019 Cuma 02:14
ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi.
Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.
YORUM YAZ