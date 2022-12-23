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Ekonomi Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay asgari ücret çıkışı: İtiraz etmeyin, bunu yapın
Ekonomi

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay asgari ücret çıkışı: İtiraz etmeyin, bunu yapın

Dolar kuruna yönelik tahminleri uzun süre gündemde kalan ekonomist Necmettin Batırel, asgari ücrete ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 15:10:00 - 2022-12-23 15:14:25
Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel'den olay asgari ücret çıkışı: İtiraz etmeyin, bunu yapın

Dolar kurunun sürekli düşeceğini söyleyen ekonomist Necmettin Batırel, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan asgari ücret rakamı 2023 yılı için 8 bin 506 lira oldu.

Yeni ücrete ilişkin konuşan ekonomist Necmettin Batırel, halkın açıklanan rakama itiraz etmemesi gerektiğini belirtti.

Batırel yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2022'de asgari ücret 4250 TL idi. 13.65 TL'lik kur üzerinden 313 dolar ediyordu. 1 Ocak 2023'te asgari ücret 8500 TL oldu. 18.65'lik kur üzerinden 445 dolar ediyor. Yani dolar bazında %45'lik artış var. Oysa dolar 1 yılda %36 değer kazandı. İtiraz etmeyin teşekkür edin" dedi.

İşveren için hükümetin önemli adımlar attığını da söyleyen Batırel "Asgari ücretten vergiyi kaldıran hükümet işvereni 45 milyar liralık yükten kurtarmakla kalmadı, ayrıca her asgari ücretli için verilen destek kişi başına 100 liradan 250 liraya çıkarıldı, 8 milyar 250 milyon lira ikram edildi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarını yanıtlamaya kapatan Batırel'in 'asgari ücret sözleri' yüksek sayısı da görüntüleme aldı.

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