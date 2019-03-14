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İtirafta bulunan astsubaya 4 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve görevinden geçici uzaklaştırma kararı olan astsubay etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:12
İtirafta bulunan astsubaya 4 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve görevinden geçici uzaklaştırma kararı olan astsubay etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

 

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Y.E.A. ile avukatı hazır bulundu.

 

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyen tutuksuz sanık Y.E.A., mahkemede şunları söyledi: “Askeri okula kendi emeğim ile girdim, kimsenin torpili olmadı. Ben İzmirliyim, İzmir’de askeri okulu kazandım. Orada bazı kişiler benimle görüşmek istediler, görüştük. 9,10 yıl geçtiği için hatırlamıyorum. Okulum bitip Kayseri’ye tayinim çıkınca Yakup diye birisi ile tanıştırdılar. Melikşah’ta ders verdiğini söylemişti, gerçek ismi mi bilmiyorum. 1 kaç defa görüştü, devrelerim ile sohbet toplantıları oldu, orada ara ara Gülen kitapları okunurdu. Ardışık arandığımız doğrudur. 17-25 Aralık’tan sonra devletimiz bu örgütün illegal bir yapı olduğunu söyledikten sonra bir daha görüşmedim, bize ulaşmak için aramış olabilirler. Görüşme isteklerini hep reddettim, telefonlarını açmadım. 6 aydır geçici olarak görevimden uzaklaştırıldım, görevime geri dönebilmek için beraatımı istiyorum.”

 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Y.E.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:12
  1. Kayseri
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