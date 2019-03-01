İtirafçı olan FETÖ şüphelisi askerler serbest bırakıldı FETÖ'nün TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki "kripto yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde "sivil imamı" ile 7 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen, muvazzaf askerler A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D ile sözde "sivil imam" Y.Y. etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Şubat'ta örgütün sözde "sivil imamı" ile 7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, muvazzaf askerler A.İ, A.K, M.K, O.K, S.A, T.K, V.D ile sözde "sivil imam" Y.Y gözaltına alınmıştı.

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