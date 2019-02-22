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İtirafçı olan askeri lise öğrencisine 3 yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi tarafından askeri liseye kazandırıldığı ve öğrencilik yıllarında mahrem imamları tarafından ankesörlü telefon ile ardışık arandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, mahkemede itirafçı olunca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tahliye oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 10:22
İtirafçı olan askeri lise öğrencisine 3 yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi tarafından askeri liseye kazandırıldığı ve öğrencilik yıllarında mahrem imamları tarafından ankesörlü telefon ile ardışık arandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, mahkemede itirafçı olunca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tahliye oldu.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.G. (23) ile avukatı hazır bulundu.


Mahkemede etkin pişmanlıkta bulunan sanık M.G. şunları söyledi: “2010 yıllarında 8. sınıfın ikinci döneminde SBS sınavları için Serhat Dershanesi’ne gittim. Orada matematik öğretmeni bana bire bir ders verdi, çok hoşuma gitti. İsmi Ahmet’ti. Bana askeri lise okuyup okumayacağımı sordu, benim o ana kadar aklımda yoktu ama yazıldım. İzmir askeri liseyi kazandım, arada sırada onunla konuşuyorduk. 4 yıl boyunca 15 günde, ayda bir ziyaretime gelirdi. 1 yıl sonra Ankara’ya geçtim, daha sonra olaylar olunca okul kapandı. Askeri öğrencilere hak tanınınca, İstanbul İlahiyat Fakültesi’ne kayıt oldum, halen öğrenciyim.”


1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.G.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:22
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