0553 313 94 23

İtirafçı olan FETÖ'cünün verdiği belgede dikkat çeken ayrıntı!

İtirafçı olan bir FETÖ imamının teslim ettiği kozmik belgede, örgüt üyelerine anlatılan teknik takipten korunma tedbirleri bulunuyor. Belge FETÖ'cülere karşı istihbarat konusunda verilen eğitimleri de içeriyor

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:06
İtirafçı olan FETÖ'cünün verdiği belgede dikkat çeken ayrıntı!

Sivil mahrem imamların devlet düşmanı faaliyetleri yürütürken nasıl önlemler aldığını gözler önüne seren ve bir tür gizlilik yönergesi olan belge 'tedbir komisyonu için' başlığını taşıyor. İşte belgede öne çıkan detaylar:

FETÖ'nün mahrem imamları 'gaybubet evi' denilen, hücre evlerinde 5 kişiyi geçmeyecek şekilde buluşuyor. Bu evlerde gizlice 'iletişim gizliliği' konusunda seminerler verildiği belgeden anlaşılıyor.

Örgütün arşivinin bir kısmını saklayan üst düzey bir imamdan ele geçirilen belgede, FETÖ'nün, kendisine karşı yürütülen operasyonlara ve teknik takibe yakalanmamak için aldığı tedbirler yer alıyor. Buna göre mahrem imamlara, devletin istihbarat görevlilerinin sahada uyguladığı istihbarata karşı koyma tedbirlerini aşma eğitimi veriliyor. Örgüt gizli servisler tarafından uygulanan protokolleri devreye sokuyor.

FETÖ, 'Karşı Casusluk Faaliyetleri' ve 'Bilgi Güvenliği' konulu seminerleriyle örgüt üyelerini şu başlıklar altında yeraltında eğitmiş: Genel kurallar, internet kullanımı, bilgi güvenliği, şifre yönetimi, telefon güvenliği, iletişim programları, toplantı güvenliği, ev ve araç güvenliği, misafirhaneler, şirket temin, öğretmenler ve öğrenciler.

FİZİKİ TAKİP TEDBİRLERİ

Belgede dikkat çeken konulardan biri de WhatsApp gibi uygulamalardan yapılan yazışmalarla ilgili... FETÖ'nün bilişim uzmanlarına göre WhatsApp gibi uygulamalar da izlendiği için buralardan örgütsel açıdan mahrem değil, gündelik yazışmaların yapılması talimatı veriliyor.

Belgede, arızalan USB'lerin tamire götürülmemesi ve imha edilmesi talimatı veriliyor. Belgede çalınma ihtimaline karşı da bilgisayarlarını aracın ön ya da arka koltuğuna koymamaları uyarısı yapılıyor.

Belgede yine fiziki takip ihtimaline karşı örgüt üyelerinin hangi yollarla seyahat edeceği de talimatlandırılmış. Buna göre havalimanından gelen misafirler havaalanından değil daha merkezi noktalardan alınıyor. Belgede fiziki takibe karşı da şu uyarılarda bulunuluyor: "Takip altında olan abilerimizin toplantılara gelişleri, toplantı başladıktan 1.5-2 saat sonra, çıkışları da en az 1 saat önce olmalı. Toplantı mekânlarına imkân dâhilinde arabalarla gelmemeli. En az 500 metre uzaklığa park edilip yürümeli. Toplantı mekânı önü alakasız kişilerin bir arada olduğu arabalara ait plakalar ile dolu olmamalı." 

(Sabah)

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:06
  1. terör örgütü
  2. FETÖ

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Mal beyinsiz olunca eğitimin faydası yok demek ki....Kendi kuyularını kendileri kazdı hep....Devlet de fasulye gibi topladı hepsini....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Boş arazide başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu
  1. Boş arazide başından vurulmuş bir..
  2. Dolar haftaya rekorla başladı
  3. Chicago'da silahlı saldırılar: 9 ölü,..
  4. Suudi Arabistan ile Kanada arasında..
  5. Müslüman ülkedeki depremin bilançosu..
  6. Bursa'da FETÖ operasyonu: 24 kişi..
  7. ABD'de küçük uçak düştü: 5 kişi öldü
  8. Günün âyet ve hadisi
  9. Milli jete 'süper' teşvik! 3 yıl..
  10. ABD'de uçak düştü: Ölüler var!
  11. Bakırköy'de kaza! Bariyer otomobile ok..
  12. Çorum’da hafif ticari otomobil..
  13. Safet Susic: Hak ettiğimizi G.Saray da..
  14. Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Öldürüldü
  15. Açılışı yapıldı! Artık Avrupa'ya..
  16. Samsun'da genç kızı kurtarmaya çalışan..
  17. Eskişehir’de güvenlik görevlisi dehşet..
  18. Ankara'da taksici tartıştığı iki genci..
  19. Somali’de patlama: 3 kişi öldü
  20. ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının..
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis
Başörtüsü takmak isteyene 10 yıl hapis