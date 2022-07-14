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15 Temmuz İtirafçı FETÖ’cüler askeri okullara giriş hilelerini anlattı
15 Temmuz

İtirafçı FETÖ’cüler askeri okullara giriş hilelerini anlattı

FETÖ’nün Heybeliada Deniz Lisesi'ne yerleştirdiği öğrenciler, çalınarak kendilerine verilen sınav sorularını, sözlü mülakatlardaki sahtekarlıkların detaylarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:25:00 -
İtirafçı FETÖ’cüler askeri okullara giriş hilelerini anlattı

Heybeliada Deniz Lisesi'ne 2012 yılında giren, kod adı "Talha" olan itirafçı öğrenci, “Sınava 1-2 hafta kala deneme sınav sorularının üzerinde fazla duruldu. Soruları tekrar tekrar çözdürdüler. Sınavına girdiğimde soruların hepsi son denemede sormuş oldukları sorularla aynıydı” dedi. Heybeliada Deniz Lisesi Komutanlığına 2012 yılında giren, kod adı Ali olan bir başka askeri öğrenci ise şunları kaydetti:

"Halit isimli kişi bize tiyatrodan bir mülakat ortamı oluşturur ve bizi mülakata alırdı. Bu çalışma mülakatlarında 'Asker olamazsan ne iş yaparsın?' diye sorarsa, 'başka bir iş yapmayı düşünmedim' şeklinde cevap vermemi, dindar olmadığımı gösteren ifadeler kullanmamı söyledi. Mülakatta da aynı şeyler soruldu. Neredeyse bütün devrelerimin bu yapıyla iltisaklıydı.”

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