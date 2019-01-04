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İtirafçı FETÖ sanığı iş adamının cezasında indirim

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren iş adamına 2 yıl 10 gün hapis cezası verildi

04 Ocak 2019 Cuma 17:27
İtirafçı FETÖ sanığı iş adamının cezasında indirim

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, itirafçı olan iş adamının cezası 2 yıl 10 gün hapse indirildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İlhami Memiş ile eşi Mukaddes Memiş ve avukatları katıldı.

Sanık İlhami Memiş, son savunmasında, her zaman devletinin yanında yer aldığını öne sürerek, "Örgütle ilgili tüm faaliyetlerimi 2015 yılında sonlandırdım. Darbe girişiminden 3 ay önce emniyete gidip bildiklerimi anlattım. Darbe girişiminden sonra havalimanında gözaltına alındım. O anda yaşadığım psikoloji nedeniyle ne söylediğimi tam hatırlamıyorum ancak daha sonra mahkemede bildiğim her şeyi anlattım." diye konuştu.

Sanık Mukaddes Memiş de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık İlhami Memiş'in adresinde yapılan aramda, örgüt arasında şifre olarak kullanılan "B" ve "A" serilerinde 2 adet 1 dolar bulunduğunu, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan veya kayyuma devredilen kuruluşlara çok sayıda yüksek tutarlarda para yardımında bulunduğunu, FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya'da hesap açarak, para yatırdığını ve örgütün yurt dışı gezilerine katıldığını kaydetti ancak sanık İlhami Memiş'in dava sürecinde, örgüt mensupları hakkında verdiği bilgiler dikkate alınarak, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezasında indirim uygulanmasını talep eden savcı, sanık Mukaddes Memiş'in de delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İlhami Memiş'e cezada indirim uygulayarak, 2 yıl 10 gün hapis cezası, sanık Mukaddes Memiş'in beraatine karar verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:27
  1.  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  2. etkin pişmanlık hükümleri uygulanması
  3. FETÖ/PDY
  4. Gaziantep

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