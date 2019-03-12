İtirafçı eski astsubaya 3 yıl hapis

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski astsubay etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık O.Y. ile avukatı hazır bulundu. TSK askeri mahrem yapılanmasında üsteğmen olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile yargılanan tutuksuz sanık O.Y. askeri lise yıllarında görüştüğü örgüt üyesi kişileri tek tek teşhis ederek tüm bildiklerini mahkemeye anlattı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık O.Y.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ayrıca aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka dosyada tutuksuz yargılanan A. P. tanık beyanları ve 17-25 Aralık öncesi örgüt ile organik bağını kopardığı gerekçeleri ile mahkemece beraat etti.