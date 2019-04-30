0553 313 94 23

İtirafçı astsubay: “Şefkat tokadı ile tehdit ettiler”

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle mahkemece 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan itirafçı astsubay, “Örgüt üyeleri beni ‘gelmezsen şefkat tokadını yersin’ diyerek tehdit ettiler” dedi.

30 Nisan 2019 Salı 13:26
İtirafçı astsubay: “Şefkat tokadı ile tehdit ettiler”

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle mahkemece 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan itirafçı astsubay, “Örgüt üyeleri beni ‘gelmezsen şefkat tokadını yersin’ diyerek tehdit ettiler” dedi.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.T. ile avukatı hazır bulundu.


Etkin pişmanlıkta bulunan ve tüm bildiklerini mahkemede anlatan ihraç astsubay M.T. “Örgüt üyeleri beni ‘gelmezsen şefkat tokadını yersin’ diyerek tehdit ettiler. Bana çok baskı yaptılar. Bir arkadaşımı örnek göstererek, ‘senin sonun da onun gibi olur, şefkat tokadını yersin’ dediler. Astsubay melek yüksekokulunda bu yüzden devre kaybı yaşattılar. 3 yıldır görev yapıyorum, terörle mücadele ederken, şimdi terörden yargılanmanın mahcubiyetini yaşıyorum. 2013’ten sonra hiç yüz yüze görüşme olmadı” diye konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.T.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.


Melikşah’ta doçent olan sanık beraat etti


Aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan R.C. de etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nde doçent olan ve Bank Asya hesabı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık H.P. ise mahkemece beraat etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Durbakayım güven tazeledi
    1. Durbakayım güven tazeledi
    2. Antalya’da ilkokulda korku dolu anlar
    3. Hatalı park itfaiyeye zor anlar..
    4. MAKÜ Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu..
    5. BAKKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu..
    6. Tosya Belediyesi, mesire alanlarında..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    8. Büyükşehir’den “Yerel Hayvan Koruma..
    9. Kiraladığı evlerdeki eşyaları satıp..
    10. Sol sendikalardan 1 Mayıs zorbalığı!..
    11. Göynük Kanyonu’nda, ’An be an’ sergisi
    12. Otokar IDEF 2019’da yeni zırhlı..
    13. Öğretmenlere "dijital iletişim..
    14. Isparta’da ilk ve ortaokul..
    15. (Özel) Üniversite mezunu Hüsne..
    16. Kaburga ağrısı için hangi doktora..
    17. 15 Temmuz şehidi Mahmut Eren’e devlet..
    18. Emniyet’ten radarla hız denetimi
    19. FETÖ’cü T24 sitesi sapkınlara sahip..
    20. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Allah’ın..
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    28 Şubat kafalı doktor
    28 Şubat kafalı doktor