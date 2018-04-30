Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İtiraf gibi açıklama: Türkiye'nin sözü geçiyor!

Kadir Has Üniversitesi’nin Yunan profesörlerinden Konstantinos İfantis, Türk-Yunan ilişkilerini Kathimerini gazetesinden Yorgos Terzis’e değerlendirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:23
İtiraf gibi açıklama: Türkiye'nin sözü geçiyor!

İfantis, Ege'de ilişkilerin gidişatına Türkiye tarafından karar verildiğini, Yunanistan’ın ise duruma göre gard aldığını ifade etti.

Uluslararası İlişkiler hocası olan İfantis, ''Gerilim siyaseti veya durgunluğa geçiş kararı tamamen Türkiye’nin elinde'' dedi. Bu durumun acilen değişmesi gerektiğini ifade eden İfantis, Yunanistan’a ''kendi özgün siyasetinizi oluşturun'' çağrısında bulundu.

Türk ve Yunan üniversite öğrencileri arasında kıyaslama yapan tecrübeli akademisyen, “Şu anda Yunan öğrencilerin seviyesi biraz daha önde. Ancak Türkiye’de uluslararası üne sahip 4-5 üniversite bulunuyor ve gün geçtikçe daha da iyiye gidiyorlar. Akademik çalışma ve araştırma alanında çok sertler. Eğitime yatırım konusunda gece ile gündüz kadar Yunanistan’ın önündeler” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU GÜNDEME OTURDU

Nitekim gelişmeler, İfantis’in değerlendirmesine uygun çizgide evrildi. İki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Kocias, önceki gün bir araya gelmişti. Çavuşoğlu’nun “Ege’de bir tarafın diğerine ulaşması birkaç dakikalık uçuş mesafesinde. AB’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi lehine yaptığı açıklamaları dikkate almıyoruz. Çünkü uluslararası hukuku ihlal ediyor” sözleri, Yunanistan’da gündeme oturdu.

Gazete ve haber bültenlerinde ana meselelerden biri haline gelen bu ifadeler, “Türk tehdidi ve saldırganlığı örneği” olarak yorumlandı. Çavuşoğlu ve Türkiye’nin “uluslararası hukuktan bihaber oldukları” öne sürüldü.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:23
  1. kadir has üniversitesi
  2. türk-yunan ilişkileri
  3. kathimerini gazetesi
  4. Yunan profesör
  5. Konstantinos İfantis
  6. Yorgos Terzis
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirtaş ve Önder'e hapis cezası!
    1. Demirtaş ve Önder'e hapis cezası!
    2. Evde kolayca yapabileceğiniz akne..
    3. Burası Afrika değil Türkiye'de bir..
    4. Batı Türkiye'ye neden düşman?
    5. Çayda şeker kullanma alışkanlığını..
    6. Yunanistan'da Türk rüzgarı esti!
    7. Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon..
    8. Afrika savanası değil Türkiye
    9. İzmir'de feci kaza! Bir aile yok oldu
    10. Hangi yiyecek içeceklerde böcek var?
    11. "Maçı oynarsak, bu koltukta oturamam”
    12. Mehmet Ayan: Beşiktaş mağlubiyeti..
    13. 26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına..
    14. Şaka yapmak için eşini sıkıştırdı!..
    15. Cem Dizdar'dan çarpıcı yorum:..
    16. İspanya ayakta! Taraftarlar sokağa..
    17. Kurtlar Vadisi'nin yeni kanalı belli..
    18. Kaçakçılık operasyonunda ele..
    19. Prens Muhammed bin Selman'dan..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı