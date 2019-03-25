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Netanyahu’dan itiraf gibi açıklama: Devlet sırrı olduğu için söyleyemem

Alman denizaltılarının Mısır’a satılmasıyla ilgili konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu’dan itiraf gibi açıklama geldi. Netanyahu, denizaltıların satılmasıyla herhangi bir finansal bağlantıyı reddetti ve satışı onaylama nedenlerinin 'devlet sırları' olduğunu söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 01:30
Netanyahu’dan itiraf gibi açıklama: Devlet sırrı olduğu için söyleyemem

9 Nisan'da yapılacak seçimler öncesi İşgal Devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun adı şimdi de denizaltı yolsuzluğuna karıştı. Netanyahu, Alman denizaltılarının Mısır'a satışından pay almakla suçlanıyor.İşgal Devleti Başbakanı Netanyahu, Almanya'dan denizaltı alımında yolsuzluk yapıldığı' gerekçesiyle kendisine yöneltilen suçlamalara, dün ABD'ye gitmeden cevap verdi. Netanyahu, cumartesi akşamı Alman denizaltılarının Mısır'a satılmasıyla ilgili herhangi bir finansal bağlantıyı reddetti ve satışı onaylama nedenlerinin "devlet sırları" olduğunu söyledi. Ek olarak, Netanyahu, kararın Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın müdahalesi olmadan alındığını itiraf etti.

Netanyahu, Kanal 12 haberiyle ilgili sürpriz bir röportajda, ilk üç yıl içinde, denizaltı meselesinde herhangi bir yanlış yapmayı reddetti ve Seadrift çelik fabrikasına yaptığı yatırımlarla ilgili son iddiaları ele aldı. Netanyahu, Knesset üyesi olarak hizmet verirken, çelik satışlarını kendi parası ile satın aldığını belirtti. Netanyahu, "Bu çirkin suçlamayı tamamen ortadan kaldırmak istiyorum" dedi. Netanyahu'ya göre, Steeldrift "büyük teknolojik kapasiteye sahip bir şirketti, ancak kötü yönetildi." Netanyahu'nun hesabına göre, 2007'de muhalefet lideriyken, kuzeni Nathan Milikowsky tarafından yönetilen Teksas merkezli Seadrift Coke'da hisse aldı. Seadrift daha sonra Alman sanayi grubu ThyssenKrupp'ın tedarikçisi olan çelik üretimi için gerekli malzemelerin yapımcısı olan Ohio merkezli GrafTech International tarafından satın alındı. Alman şirketi daha sonra İsrail ve Mısır'a denizaltı sattı. Başbakan'a göre, hisse senetlerini Başbakanlıktan bir buçuk yıl sonra Kasım 2010'da sattı. Başbakan, "Yaptığım yatırım ile denizaltılar arasında bağlantı yoktur. Bu şirketteki tüm hisselerimi ilk denizaltı satılmadan bir buçuk yıl önce sattım. Önemli bir bağlantı yok" dedi.

İşgal devleti Başbakanı Netanyahu, Washington'a gitmeden önce verdiği röportada, denizaltıların Mısır'a satışına izin verme nedenlerini devlet sırları oldukları için açıklayamadığını belirterek, "Sebeplerim sadece güvenlik nedenleridir. İsrail Devleti'nin yalnızca Başbakanın ve bir avuç insanın bildiği sırları vardır. Alman deniz altının Mısır'a satılması için İsrail'in resmi onayına ihtiyacı yoktu, ancak İsrail ile Almanya arasındaki özel ilişki nedeniyle Berlin bu konuda İsrail'e yaklaştı. Başbakan, denizaltı satışından elde ettiği iddia edilen karlarla ilgili raporların kendisine zarar verecek şekilde dağıtıldığı iddialarını ele almaya devam etti. Başbakan, bu olay, İranlıların Benny Gantz'ın telefonunu hacklediği netleştiğinde ortaya çıktı” dedi. Başbakan, raporun seçmenler arasındaki duruşuna zarar vermek için yayınlandığını ve böylece ana rakibi Mavi-Beyaz Koalisyonun lideri Gantz'in kazanamayacağını belirtti.

Netanyahu, kendisini denizaltı meselesinde yolsuzlukla suçlayan diğer Mavi-Beyaz Koalisyon liderlerinden Kahol Lavan ve üyelerinin de peşine düştü. Netanyahu'nun haklarında dava açacağı kişiler arasında Mavi-Beyaz Koalisyonun kurucu ortağı Yair Lapid, eski Savunma Bakanı Moshe Ya'alon ve eski Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi de var."Mavi Beyaz Koalisyonun liderlerinden Kahol Lavan, Netanyahu'nun röportajından sonra ona "histerik" diyerek şunları söyledi: “Olayların versiyonunu tekrar tekrar değiştiriyor, zor sorulardan kaçıyor ve iftira etmeye devam ediyor. Denizaltı satışında elde ettiği kârında 16 milyon şekel hakkında hiçbir yanıt alamadık. Bir sır varsa, henüz uydurmadığı için olmadığı bir sır, neden yaptı? Güvenlik kuruluşunu uyarmadan Mısır'a gelişmiş denizaltılarının satışına neden izin verdi?. Seçimleri kaybedeceğini anlayınca başkalarını suçlama yoluna gitti. Ne yaparsa yapsın, seçimleri kaybedecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 01:30
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  3. denizaltı
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  5. israil
  6. Almanya

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