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İtiraf gibi açıklama: Ticaret savaşı ABD'yi vurmaya başladı!

ABD Merkez Bankası'nın (FED) itiraf gibi bir rapor yayımladı. FED'in raporu Trump yönetiminin tüm dünyaya açtığı ticaret savaşlarının geri teptiğini ve ABD'yi vurmaya başladığını gösterdi.

14 Eylül 2018 Cuma 08:48
İtiraf gibi açıklama: Ticaret savaşı ABD'yi vurmaya başladı!

ABD Merkez Bankası'ndan (FED) ekonomi dünyasının dikkatini çeken bir açıklama geldi:

"Amerikan işletmeleri ülkenin çeşitli bölgelerindeki yatırımlarını azalttı veya erteledi."

Uluslararası ticaret gerilimlerinden doğan endişeler, buna gerekçe olarak gösterildi. Trump'ın saldırgan ekonomi politikası, ABD'yi vurmaya başladı.

Trump yönetimini üzecek veriler FED'in "Beige Book" adlı raporunda açıklandı. Raporda, işletmelerin Trump yönetiminin Çin ile arasındaki ticaret savaşı nedeniyle oluşan endişeler de anlatıldı. Ancak, ekonominin ılımlı bir hızla genişlediği ve sıkı istihdam piyasasının ülke çapında işgücü darlığına yol açtığı ifade edildi.

FED'İN FAİZLERİ TEKRAR ARTIRMASI BEKLENİYOR

Şirketler birkaç yıldır inşaat işçisi, kamyon şoförü ve mühendis bulamadıklarını bildiriyor. Ancak yakın zamanda, bazı bölgeler, restoranlar, perakendeciler ve diğer şirket türlerinde düşük vasıflı işçilerde bile daralma kaydedildi. Bu yıl iki kez faiz oranlarını artıran FED'in, 25-26 Eylül tarihli para politikası toplantısında faizleri tekrar artırması bekleniyor.

MORGAN STANLEY KAR ARTIŞLARINDA YAVAŞLAMA BEKLİYOR

Dikkat çekici bir diğer açıklama da ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Morgan Stanley'e ait. Kuruluş raporunda, Amerikan menkul kıymetler piyasasında düşüş trendinin başladığını duyurdu.

Buna göre, Amerikalı şirketlerin gelecek sene kar artışlarının yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Bunun da piyasa beklentisinden daha hızlı gerçekleşeceği öngörülüyor. Rapora göre, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin, gelecek yılın Haziran ayı ortasında, 2 bin 750 puan olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:48
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