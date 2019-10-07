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Emekli Albay itiraf etti: "Üsteğmen rütbesini FETÖ lideri taktı!"

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan emekli Albay İbrahim A. itirafçı oldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 07:16
Emekli Albay itiraf etti: "Üsteğmen rütbesini FETÖ lideri taktı!"

FETÖ ile Kuleli Askerî Lisesinde tanıştığını anlatan İbrahim A, 1998’de üsteğmen olduğunu, o tarihte görüştüğü Emin kod adlı örgüt imamının kendisini Altunizade’deki FEM dershanesinin beşinci katına götürüp FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürdüğünü aktardı. İbrahim A. “Fetullah Gülen’in odasına girmeden önce, askerî kıyafetimden rütbeleri sökmüştüm. Elini öpmek istedim öptürmedi. Gülen, rütbenin birini omzuma taktı, beni alnımdan öperek ‘TSK benim göz bebeğim, aynı yolda devam et’ dedi. Daha sonra bana kalem hediye etti ve oradan ayrıldık” dedi.

İbrahim A. ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağını organize eden Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ile aynı örgüt evinde kaldığını kaydetti.

Komutanlık ve Karargâh Subaylığı sınavını örgütün kendisine verdiği sorular sayesinde kazandığını anlatan İbrahim A. “Erzurum’da çalıştığım dönemde Çetin kod adlı örgüt elemanı laptopunu açarak Excel sayfası üzerinde benim çalıştığım askeri birlikte çalışan tüm personelin isim listesinin bulunduğu bölümlere haklarında bildiğim tüm bilgileri girmemi istedi. Ben de bilgileri girdim” ifadelerini kullandı. Darbe girişiminden dört gün önce emekli olan İbrahim A’nın ankesörlü hatlardan 18 defa arandığı tespit edildi.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 07:13
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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