İtiraf etti! İmamoğlu'ndan 'Valiye it dediniz mi?' sorusuna pişkin cevap! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP krizi ile açıklama yaptı. Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.

Gerek 15 Temmuz'da gerekse PKK'ya karşı duruşuyla göbüllerde taht kuran valiye ettiği hakaret konusunda hiçbir kelime etmedi. Bir gazetecinin 'Bu vali itlik yapmıştır' ifadelerini sorması üzerine küfür etmediğini söyleyemedi. ''Valinin basitliğini ifade ettim'' cevabıyla adeta bu küfrü kullandığnı itiraf etti. Üstelik duyanları şaşırtacak bir şekilde Ordu Valisinden özür beklediklerini açıkladı.

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