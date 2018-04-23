Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti: "HDP çatısı altında yürütülüyor"

Bölücü terör örgütü PKK’nın şehirlerde yürüttüğü faaliyetler deşifre edildi. Kurulan sözde siyaset akademisi ile örgütsel eğitimler verildiğini anlatan itirafçı A.A., bunun HDP ve DBP çatısı altında yürütüldüğünü belirtti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:04
PKK'lı terörist her şeyi itiraf etti: "HDP çatısı altında yürütülüyor"

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olan A.A., örgütün şehirlerdeki faaliyetleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yakalanarak soruşturmanın yürütüldüğü Çanakkale’ye gönderilen PKK’lı A.A., örgütün siyasi partiler aracılığıyla şehirlerde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ŞEHİR YAPILANMASINA ÖRGÜTSEL EĞİTİM!

A.A., terör örgütü PKK’nın, şehir yapılanmasına “siyaset akademisi” adı altında örgütsel eğitimler verdiğini belirtti. Siyaset akademilerinde ideolojik eğitimler verildiğine dikkat çeken A.A., Abdullah Öcalan hakkında eğitimler veriliyordu. Eğitim alanlar, Hakkari’de yerel halktan oluşan, çoğunluğu HDP ve DBP yöneticilerinden oluşan bir gruptu. Hakkari’de, Şırnak’ta, Van’da her yerde bu eğitimler yapılmaktadır” diye konuştu.

SÖZDE AKADEMİ PKK’NIN KURUMU

Kendisinin de sözde “kadın akademisi”nde yer aldığını itiraf eden A.A., şunları kaydetti: “Siyaset akademisinden kastım, legal görünümlü olan fakat içerik olarak tamamen örgütsel içerik veren kurumdur. Bahsettiğim kurum PKK’nın bir kurumudur. Siyaset akademisinde hem eğitim verdim, hem de örgütlenme faaliyetleri içerisinde yer aldım. Akademide il ve ilçe teşkilatlarına bağlı faaliyetler yürütülür, birer günlük, birer aylık eğitim faaliyetleri planlanır.”

BELEDİYELER MADDİ DESTEK VERDİ

PKK’lı A.A. şunları söyledi: “Örgütlenmelerini legal zırh altında yapabilmek için hemen hemen bütün kadro örgüt mensupları, HDP ve DBP parti meclisi üyesi zırhına büründürüldü. Normalde yaptıkları illegal faaliyetler, partiler aracılığıyla legal olarak yapılmaktadır.” Akademide “ekonomi/mali komite” yer aldığını belirten A.A, bu birimin gerekli olan ihtiyaçları, yerelden ve belediyelerden para toplayarak karşıladığını ifade etti.

AMAÇ SOKAĞI ÖRGÜTLEMEK

İtirafçı olan PKK'lı A.A, eğitimlerin asıl amacının mahallelerde PKK örgütlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayarak, yapılanmanın "inşa ve akademi" olmak üzere 2 alandan oluştuğunu bildirdi. A.A., PKK'lılara "örgütsel psikoloji aşılama ve nasıl hareket edilmesi gerektiği" konularında eğitim verildiğini söyledi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 07:04
  1. Şırnak
  2. Van
  3. İstanbul
  4. Hakkari
  5. Çanakkale
  6. pkk
  7. itiraf
  8. HDP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak yapılarla mücadeleye vatandaş desteği
    1. Kaçak yapılarla mücadeleye vatandaş..
    2. Oy kullanacaklar dikkat! Değişti
    3. Ramazan ve Kurban'a hazırız
    4. Fransız eski Büyükelçi: Rusya ile..
    5. Sultan Abdühamid'te yangın çıktı!
    6. İtiraf etti! HDP çatısı altında..
    7. Akit'in manşetten duyurduğu Erdoğan'ın..
    8. Kesin gibi! HDP'nin cumhurbaşkanı..
    9. Şenol Güneş patladı!
    10. Macron'dan 'Suriye' açıklaması: Biz..
    11. Suudi Arabistan'da darbe korkusu..
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sert..
    13. Elazığ'da kamyonet ile otomobil..
    14. Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 3 ölü
    15. İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekillerin..
    16. Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine..
    17. Zirveyi bırakmıyor! Beşiktaş'tan bu..
    18. Suudi Arabistan'da kırmızı alarm:..
    19. Tekirdağspor amatör kümeye düştü
    20. 29 üst düzey teröristin cehenneme..
    "ABD'li yetkililer 'Türk ordusu artık daha da güçsüz' dedi"
    "ABD'li yetkililer 'Türk ordusu artık daha da güçsüz' dedi"
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Başbakanla görüştü gözaltına alındı!
    Başbakanla görüştü gözaltına alındı!