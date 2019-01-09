İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 103. yılı

ÇANAKKALE (AA) - İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyelerinin 103. yılı dolayısıyla Eceabat ilçesinin Seddülbahir köyünde tören düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, 9 Ocak'ın zafer günü olduğunu söyledi.

9 Ocak 1916'nın askeri olarak haklı ve kesin bir zafere ulaşılan gün olduğunu belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"9 Ocak, 8,5 ay süren büyük mücadeleler sonunda yapmış olduğumuz haklı vatan savunmasının sonucunda bugün büyük bir başarıya ulaştığımız ve o günün şartlarında düşmanın burayı terk edip gittiği gündür. Düşman bizim vatanımıza saldırmıştı. Bizim namusumuzu, kutsal değerlerimizi çiğnemeye kalkmıştı fakat Anadolu'nun evlatlarının, vatan savunmasıyla kutsal değerlerini canından aziz bilip, haksızca saldıranlara karşı dimdik durduğu ve haklı bir sonuç aldığı günü yaşıyoruz. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak 103 yıl önce burada yaşanan bu büyük mücadeleleri, o vatan savunmasının her şeyin üzerinde tutulduğu iman dolu göğüslerin çeliğe, baruta, ateşe karşı durduğu bu topraklardaki mücadeleleri unutmamak için çalışıyoruz. 10 Ağustos, 9 Ocak, 24-25 Nisan muharebeleri, 18 Mart bizim haklı olarak gurur günlerimizdir."



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da Çanakkale'nin karasıyla, deniziyle bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı yer olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin, inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahidi olduğunu belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraklardır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Geçilemeyen Çanakkale bir sır değil, bir güçtür. Önce manevi değerlerle bir güçtür. Sonra silahıyla süngüsüyle bir güçtür. Türk milleti ve ordusu saldırana karşı dur demesini bilmiş, vatanı, bağımsızlığı için, canını feda etmekten asla çekinmemiştir. Bu zafer, bu coğrafyada vatan, bayrak, millet, devlet ülküsüyle yaşayan ve bu uğurda canını feda etmiş bir büyük medeniyetin eseridir."

Tören, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için okunan sela, Mehteran gösterisi, Kur-an'ı Kerim tilaveti ve ikramlarla sona erdi.

Anma programı kapsamında, İÇDAŞ Kongre Merkezinde, "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" isimli Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek.

Törene, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymamı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.