İtikafa ne zaman girilecek? İtikaf ne zaman başlıyor 2022?

On bir ayın sultanı Ramazan’ın tüm manevi iklimi ümmeti Muhammed’in üzerinde devam ediyor. İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapıldı. 2 Nisan günü de ilk iftar yapılarak Ramazan ayı evlere misafir edilmeye başladı. Ramazan ayının ortalarını geçtiğimiz şu günlerde sonuna yaklaştığımız mübarek ayda itikafa girecek Müslümanlar da sünnet olan itikafa ne zaman girileceğini, itikafa girmeye kaç gün kalınlığı merak ediliyor.

İtikafa nezaman girilir?

İtikafa Ramazan ayının son on gününde girilmeye başlanır. Arefe günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmekte. 2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. İtikafa girecekler Ramazanın son on günü girecekler. Bu da bu sene 22 Nisan Cuma gününe denk gelmekte.

İtikâf nedir?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İtikafta ne kadar, kaç gün kalınır?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır.

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler.

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir.