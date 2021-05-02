Bir mescitte ya da camide sürekli olarak ibadet edilme durumuna itikaf denir. Ramazana özgü sünnetlerden olan itikafa nasıl niyet edileceği de merak ediliyor.

İtikaf nedir?

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen itikaf, ramazanın son 10 gününde yapılıyor. İtikaf 3 Mayıs 2021’de yapılmaya başlanacak.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

İtikafa nasıl niyet edilir?

İtikafa girmek isteyenler nasıl niyet etmeleri gerektiğini merak ediyor. 'Allah rızası için şu mescidde şu kadar süre itikaf yapmaya niyet etti' diyerek niyet edebilirsiniz. Niyet eden ve mescide giren kişiler abdest almak, gusletmek, abdest bozmak gibi zaruret olmadıkça mescidden ayrılmaz.