0553 313 94 23

İtikafa girmek için Peru'dan İstanbul'a gelen İbrahim Mina Recavarren: Sanki bir rüyadayım

İtikafa girmek için 11 bin 848 kilometre yol katedip İstanbul’a gelen Perulu İbrahim Mina Recavarren, tarihi Şehzadebaşı Camii’inde itikafa girdi. “Burada itikafa girmiş olmak benim için bir rüya” diyen İbrahim, “İslam’ın tek yol olduğuna inanıyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
İtikafa girmek için Peru'dan İstanbul'a gelen İbrahim Mina Recavarren: Sanki bir rüyadayım

Peru'da televizyon programcısı olarak çalışırken 9 yıl önce İslam'ı kabul edip İbrahim ismini alan 37 yaşındaki Abraham Mina Recavarren, 11 bin 848 kilometre yol katedip İstanbul'a gelerek tarihi Şehzadebaşı Camii'nde itikafa girdi. Hamza adındaki bir arkadaşının telkinleri doğrultusunda tarihi bir camide itikafa girmeye karar veren Recavarren, İstanbul'a geldi. Kentin tarihi ve turistik bazı mekanlarını gezdikten sonra Sultanahmet Camii'nde namaz kılan Recavarren, camide tanıştığı kişilerden aldığı adres bilgileriyle Şehzadebaşı Camii'ne gelerek itikafa girdi.

İbrahim Mina Recavarren, İran, Mısır, Suriye, Irak, Pakistan, Özbekistan ve farklı ülkelerden İstanbul'a gelen yaklaşık 90 kişiyle tarihi mekanda tüm vaktini ibadet ve dua ile geçiriyor.

Perulu İbrahim, İslam'ı nasıl kabul ettiğini ve itikafa girmeye nasıl karar verdiğini anlattı.

Benim için bir rüya

Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girmek için Türkiye'ye geldiğini belirten Recavarren, "Burada itikafa girmiş olmak benim için bir rüya. Çok inanılmaz bir duygu. Çünkü ülkemde Katoliklerle birlikte yaşıyorum. Orada böyle bir imkanım yok. Büyük bir camiye gidip itikafa girme gibi bir fırsatım bulunmuyor. Burada ise o imkanlara sahibim" dedi.

Hristiyanlığın Katolik mezhebinin mensubuyken çevresinde İslam hakkında bazı şeyler duyduğunu ancak ciddi bir araştırma içine girmediğini ifade eden Recavarren, şöyle konuştu:

"İslam ile tanışmam biraz enteresan oldu. Hiç beklemediğim bir anda İslam ile tanıştım. Bir gün Müslüman arkadaşlarımın Peru'da gittiği bir mescide gittim. Ramazan’ın ilk günüydü. Bana orada oruçtan bahsettiler. 'Ramazan ayı boyunca oruç tutuyoruz' dediler. Ardından da 'Sağlıklı sıhhatli oluyoruz' gibi telkinlerde bulundular. Oradaki sohbetimizin sonunda, imam bana 'Allah'ın bir olduğuna, peygamberlere ve meleklere inanıyor musun?' diye sordu. 'Evet inanıyorum' dedim. Çünkü, bu inanç var. Ardından birkaç soru daha sordu ben de 'Hepsine inanıyorum' dedim. Sonra bana 'Söylediklerimi tekrar et' dedi. Kelime-i şehadet getirdi ben de söyledim. Böylece Müslüman oldum."

Hayatım epey değişti

Bir televizyon programcısı olarak "Daha iyisini nasıl yapabilirim?" diyerek hayatı boyunca hep sorgulayıcı olduğunu dile getiren Recavarren, "İslam'ı tercih ettikten sonra sanki bu iç sorgulamam tamamlandı. Hemen ardından televizyon kanalında bir yardım programına başladım. Bu da bana bir motivasyon oldu.

İnsanlara daha fazla faydalı olabildiğimi görünce yoluma devam ettim. Hayatım epey değişti. Kendimi sürekli geliştirmeye ve değiştirmeye çalışıyorum. İslam, hayatıma girdikten sonra ailemi daha çok sevmeye başladım. Çocuğumu daha çok sevdim, dua etmeyi daha çok sevmeye başladım" ifadelerini kullandı.

Ailem başta tedirgindi

Din değiştirdiğinde ilk başta ailesinin biraz tedirgin olduğunu anlatan Recavarren, şunları kaydetti: "Hristiyanlık da bir din. Ne oldu da İslam'ı tercih ettin, gibisinden endişeli ve sorgulayıcı yaklaşımları oldu. Ancak, daha sonra davranışlarımdaki olumlu farklılıkları görünce onların da hoşuna gitti İslam'ı seçmiş olmam. Zira Müslüman olduktan sonra aileme daha saygı duymaya başladım. Çünkü, İslam, anne ve babaya saygıyı emrediyor. Anne ve babamın ellerini öptüm. Bu da onların hoşuna gitti ve bunu iyi karşıladılar. Şu anda onlara öğrettiğim 'Maşallah, inşallah ve elhamdülillah' gibi kelimeleri kullanarak davranışlarıma tepki veriyorlar. Bence, İslam sadece bir ibadet dini değil. Tüm davranışlarımızı değiştiren bir dindir."

Burası Ümmetin bir olduğu yer

Recavarren, Müslüman olduktan sonra ramazan özelinde itikafa girmenin bir seviye artışı olduğunu anladığını söyleyerek, "İtikafı, İslam'ın doktorası olarak görüyorum. Herkesin bu doktorayı yapması gerekiyor. Günlük olarak burada herkesin yapmış olduğu şeyleri yapıyoruz. Oruç tutuyor, namaz kılıyor, dua ediyoruz. Burada en hoşuma giden şey de bir birlik ve beraberliğin olmasıdır. Burası ümmetin bir olduğu bir yer. Irak'tan Suriye'den, İngiltere'den ve diğer ülkelerden insanlar var. Hep birlikte ibadet ediyoruz. İslam'ın burada birlikteliğini görmek benim için en can alıcı nokta" diye konuştu.

Müslüman olduktan sonra hayatının çok değiştiğini, renklendiğini aktaran Recavarren, "İslam'ın tek yol olduğuna inanıyorum. Bundan da önemlisi Allah ile buluşmanın en iyi yolu. Allah'a ulaşmanın İslam'dan başka daha iyi bir yolu yok" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
  1. İstanbul
  2. Peru
  3. İbrahim
  4. Şehzadebaşı Camii
  5. Abraham Mina Recavarren
  6. Sultanahmet Camii
  7. itikaf
  8. Hristiyanlığın Katolik mezhebi
  9. İslam
  10. Kelime-i şehadet
  11. Müslüman
  12. itikafa girmek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramlık kömbeler hazırlandı
    1. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    2. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    3. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    4. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    5. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    6. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    7. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    8. Azez'deki terör saldırısına kınama
    9. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    10. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    11. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    12. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    13. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    14. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    15. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    16. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    17. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    18. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    19. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    20. İtikafa girmek için Peru'dan..
    21. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    22. Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi..
    23. Plajlarda adım atacak yer kalmadı
    24. Elazığ’da elektrik kablosu çalan3..
    25. AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    27. Somalili askerler için yemin töreni..
    28. Ceza havadan gelebilir
    29. Süleymaniye çocuk sesleriyle şenlendi
    30. ATSO Başkanı Çetin: " Sebze..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular