İTİCÜ’den TOEFL atağı

Üniversitelerin hazırlık sınıfında okuyan, yurtdışında eğitim planlayanlar ve mesleğinde kariyer yapmak isteyenler için düzenlenecek eğitim, 120 saat sürecek ve 11 Şubat 2011’de sona erecek. 77 birimlik yüksek kapasiteli teknolojiyle donatılan iki laboratuvarda verilecek eğitimin bedeli 1200 TL (+KDV) olarak belirlendi. Kurslarla ilgili bilgi veren İTİCÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Vekili Dr. Nihat Alayoğlu, TOEFL Hazırlık kursu uzmanlarının raporlama yöntemiyle öğrencinin çalışma ve ilerleme performansını daha verimli hale getirdiğini söyledi. Alayoğlu, “Sosyal aktivitelerin de yer aldığı kurslarda ücretsiz online deneme testleri de uygulanıyor. Böylece katılımcıların okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, akıcı konuşma, kompozisyon yazabilme becerilerini geliştirip TOEFL IBT sınavında başarılı olmaları sağlanıyor” dedi.



İSTEYEN SINAVA İTÜCÜ’DE GİREBİLECEK TOEFL



iBT sınavına hazırlık programına katılmak isteyen adaylarda en az orta-üst düzeyde İngilizce bilgisi arandığını söyleyen Alayoğlu, ‘Katılımcıların İngilizce bilgi düzeyi kayıt öncesi yabancı uzmanlarımız tarafından yazılı ve sözlü olarak değerlendirilecek ve başarılı olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek’ diye konuştu. Alayoğlu, bu yılki kurs fiyatlarının makul düzeyde tutulduğunu vurguladı. Kurs sonrası isteyen adaylar, TOEFL sınavına İTİCÜ’de girebilecek. Şehrin her noktasına kolay ulaşımın mümkün olduğu Eminönü kampusünde gerçekleştirilecek kurslara araçlarıyla gelecek kursiyerlere otopark imkânı da sunuluyor.