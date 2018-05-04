İthal anguslar limana geldi

Angus cinsi büyükbaş canlı hayvan taşıyan gemide, Veterinerlik Sınır Kontrol Noktası'nda görevli veteriner hekimler tarafından hayvanların belgeleri kontrol edildi. Canlı hayvanların nakliyesinde kullanılacak araçlar da dezenfekte işlemi yapılarak Türkiye Et ve Süt Kurumlarının ilgili işletmelerine sevk edilecek.

İskenderun Limanı’na demirleyen angus yüklü gemiden kente yayılan yoğun kokudan dolayı rahatsız olan vatandaşların şikayetlerini ilgili kurumlara ilettikleri öğrenildi.