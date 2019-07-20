İtfaiyenin seferber olduğu güvercin, mahsur kaldığı balkondan çıkamamakta inat etti

Samsun’da bir dairenin balkonuna giren ancak balkonda asılı olan file nedeniyle geri çıkamayan güvercin için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler güvercinin çıkması için fileyi gevşetmesine rağmen güvercinin bulunduğu yerden çakmadı.

Olay, İlkadım ilçesi Hakkıbey Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi il dışında olan dairenin balkonuna giren bir güvercin balkonda asılı bulunan fileden dolayı dışarı çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile balkona çıktı. İtfaiye ekibi güvercinin kolaylıkla çıkması için balkonda bulunan fileyi gevşetti.

Güvercin inat edince

Herkes güvercinin mahsur kaldığı balkondan çıkmasını beklerken güvercinin inadı tuttu ve boşluk olmasına rağmen balkondan çıkmak istemedi. Aradan yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen güvercin balkondan çıkmamakta inat edince ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olayı anlatan Zafer Bozer, “Bu dairenin sahibi balkona kuşlar giriyor diye balkona file taktırdı. Güvercin bir şekilde balkona girdi ancak geri çıkamadı. Orada aç susuz çırpınıp duruyordu. Sonra itfaiyeye haber verdik. Geldiler fileyi açtılar ama hala çıkmadı. İnşallah çıkar” dedi.