0553 313 94 23

İtfaiyenin seferber olduğu güvercin, mahsur kaldığı balkondan çıkamamakta inat etti

Samsun’da bir dairenin balkonuna giren ancak balkonda asılı olan file nedeniyle geri çıkamayan güvercin için itfaiye ekipleri seferber oldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:53
İtfaiyenin seferber olduğu güvercin, mahsur kaldığı balkondan çıkamamakta inat etti

Samsun’da bir dairenin balkonuna giren ancak balkonda asılı olan file nedeniyle geri çıkamayan güvercin için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler güvercinin çıkması için fileyi gevşetmesine rağmen güvercinin bulunduğu yerden çakmadı.


Olay, İlkadım ilçesi Hakkıbey Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi il dışında olan dairenin balkonuna giren bir güvercin balkonda asılı bulunan fileden dolayı dışarı çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile balkona çıktı. İtfaiye ekibi güvercinin kolaylıkla çıkması için balkonda bulunan fileyi gevşetti.



Güvercin inat edince


Herkes güvercinin mahsur kaldığı balkondan çıkmasını beklerken güvercinin inadı tuttu ve boşluk olmasına rağmen balkondan çıkmak istemedi. Aradan yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen güvercin balkondan çıkmamakta inat edince ekipler olay yerinden ayrıldı.


Olayı anlatan Zafer Bozer, “Bu dairenin sahibi balkona kuşlar giriyor diye balkona file taktırdı. Güvercin bir şekilde balkona girdi ancak geri çıkamadı. Orada aç susuz çırpınıp duruyordu. Sonra itfaiyeye haber verdik. Geldiler fileyi açtılar ama hala çıkmadı. İnşallah çıkar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda 3 kadın yakalandı
    1. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonunda..
    2. Fenerbahçe transferi açıkladı! Genç..
    3. Fenerbahçe’de Khedira sesleri
    4. Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya..
    5. Sungurlu’daki trafik kazası1 ölü, 3..
    6. Fındık mantarı tezgahlarda
    7. Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün..
    10. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    11. Mide balonu uygulaması nedir? Mide..
    12. Ünye Port ve Kruvaziyer Limanı için..
    13. Metris Cezaevi önünde askeriyeye ait..
    14. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Türkiye’ye 3’üncüsü sporcu, milli..
    16. Polonya’da nesli tükenme tehlikesi..
    17. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    18. Bilim adamlarından dikkat çeken buluş!..
    19. Şırnak’ta dev göl keşfedildi
    20. Doğmamış bebeği silahla öldürdü!..
    21. Kozalağın turşusunu kurdu
    22. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    23. Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
    24. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    25. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?..
    26. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin..
    27. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    28. Afrika’nın Fransızları Fransa’ya..
    29. Kazada ölen eşini suçlu edilmesini..
    30. Uyuşturucu şüphesiyle ölüm
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'