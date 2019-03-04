İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi Kütahya’nın Emet ilçesinde ahşap evlerin yoğun olduğu Kaynarca Caddesi’nde çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi faciayı önledi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde ahşap evlerin yoğun olduğu Kaynarca Caddesi’nde çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi faciayı önledi. Alınan bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi, Kaynarca Caddesi’nde bulunan İsmail Demir’e ait ahşap bir evde yangın çıktı.Birbirine bitişik çok sayıda ahşap evin bulunduğu ve eski Emet Çarşısı olarak da bilinen bölgede çıkan yangın, Emet Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile 30 dakika gibi kısa bir sürede söndürüldü. Yangında bir ev büyük oranda maddi hasar görürken yangının diğer evlere sıçramaması itfaiye ekiplerinin gayretiyle sağlandı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

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