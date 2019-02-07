İtfaiyeden yüzük çıkartma operasyonu

İtfaiyeden yüzük çıkartma operasyonu07 Şubat 2019 Perşembe 18:26
ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Fahime Kütüközü, parmağına yüzük sıkıştığı şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu.
Burada sağlık personeli tarafından acil bölümüne alınan kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.
Hastaneye gelen ekipler, yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.
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