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İtfaiyeden yangında mahsur kalan kirpiye hayati müdahale

Aydın’ın Buharkent ilçesinde arazi yangınında mahsur kalan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:25
İtfaiyeden yangında mahsur kalan kirpiye hayati müdahale

Aydın’ın Buharkent ilçesinde arazi yangınında mahsur kalan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Aydın’ın Buharkent ilçesinde zirai arazi içinde yangın çıktı. Yapılan ihbar ile olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında arazide mahsur kalan kirpiyi gören itfaiye personeli kirpiyi alarak bölgeden uzaklaştırdı. Ölmek üzere olan hayvana yıkayıp su veren personel gönülleri fethetti. Yıkandıktan ve su içtikten sonra kendine gelen kirpiyi itfaiye personeli güvenli bir alanda araziye tekrar bıraktı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:25
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