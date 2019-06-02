İtfaiyeden serinleten eğitim Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sıcak havada verdiği eğitimde öğrencileri serinletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sıcak havada verdiği eğitimde öğrencileri serinletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında yangın söndürme ve alevlere müdahale eğitimleri verildi.

Özellikle okullarda verilen eğitimlere çocuklar büyük ilgi gösterirken, eğitim sonrasında da itfaiye ekipleri çocukları eğlendirmeyi ihmal etmiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Atlas İlkokulu’nda da öğrencilere eğitim verildi. Eğitim sonunda yaklaşık 36 dereceye varan hava sıcaklığında çocukların serinlemesi sağlandı.

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