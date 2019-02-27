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İtfaiyeden okullarda eğitici tatbikatlar

Isparta’nın Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici tatbikat gerçekleştirdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
İtfaiyeden okullarda eğitici tatbikatlar

Isparta’nın Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici tatbikat gerçekleştirdi. Çalışmaların, ilçedeki tüm okullarda devam edeceği belirtildi.


İtfaiye tatbikatlarının ilki, önceki gün Eğirdir Kız Meslek Lisesi’nde gerçekleşirken, ikincisi de Muazzez ve Yaşar Şapçı ilk ve orta okulunda düzenlendi.


İlçedeki okullarda sürekli olarak devam edecek olan tatbikatların, önümüzdeki hafta Bağlar İlkokulu’nda da gerçekleştirileceğini bildiren Eğirdir Belediyesi İtfaiye yetkilileri, çalışmalarda öğrencilere yangın, müdahale ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgiler verildiğini ilettiler.


Tatbikatlarda ayrıca, yangın tüpü kullanımı, ilk yardım ve tahliye çalışmalarının anlatıldığını belirten yetkililer, öğrencilerin çalışmalara yoğun ilgi gösterdiğini kaydettiler.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
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