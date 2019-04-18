İtfaiyeden kedi ve yavrularına şefkat eli

İstanbul Bağcılar’da bir depoda çıkan yangında 2 kedi yavrusu telef olurken, mahsur kalan anne kedi ve diğer yavrular ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye erleri eliyle kedilere su içirirken, yangın yapılan müdahale sonrası kısa sürede söndürüldü.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1737. Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında depo olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Depodan çıkan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangın mahallene gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Ekipler, söndürme çalışmaları sırasında bir kedinin sesini duyunca, çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı. Kedileri bulan ekipler, mahsur kalan 5 kedi yavrusu ve anneyi sardığı bezle kurtararak dışarı çıkarttı. İtfaiye eri yavru kedilere ilk müdahaleyi yaparken, iki kedi yavrusunun öldüğünü fark etti. Diğer kedi yavrularına ve anneye parmağıyla azar azar su içiren itfaiye erinin bu örnek davranışı görenler tarafından insanlık ölmemiş dedirtti.

Kurtarma çalışmalarının ardından ekiplerin yaptığı yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının sonra ermesiyle birlikte polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.