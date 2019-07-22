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İtfaiyeden din görevlilerine yangın eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
İtfaiyeden din görevlilerine yangın eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerle personelini can ve mal güvenliği konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.


Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlıklarda görev yapan din görevlilerine iş sağlığı ve güvenliği bu kapsamında, “Yangınla Mücadele ve Arama Kurtarma Eğitimi” verildi.



Hem teorik hem uygulamalı eğitim


Ankara itfaiyesi ekipleri, Karşıyaka Mezarlığı’nda Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde görev yapan 26 din görevlisine yangına karşı alınacak önlemler ve ilk müdahaleyle ilgili 15 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verdi.


Yangın çıkmasına neden olabilecek ihmal ve dikkatsizlikler konusunda görevli din personeline uyarılarda bulunan itfaiye ekipleri; yangın çeşitleri, hangi tür yangınlarda hangi tür söndürme tüplerinin kullanılacağı, yangına ne şekilde yaklaşılacağı konularında da söndürme tekniklerini tek tek anlattı.



Sahada tatbikat


Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün talebi doğrultusunda verilen eğitimin ardından yangın tatbikatı yapılarak bilgiler pekiştirildi.


Temsili olarak Karşıyaka Mezarlığı’nda boş bir alanda yakılan ateş, eğitim alan din görevlileri tarafından yangın tüpleri kullanılarak söndürüldü. Eğitim sonrası Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.



Küçük bir müdahale ile can ve mal kaybı önlenebilir


Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Yılmaz Erbin, yangın eğitimi sayesinde küçük bir müdahalenin can ve mal kaybını önleyebileceğine dikkat çekerek, “Yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarında imam arkadaşlarımız en önde olsun diye bu eğitimi düzenledik. Başarılı olan ve sertifika alan imamlarımızı tebrik ediyorum” dedi.


En temel amaçlarının pratik bilgilerle olası felaketlerin önüne geçmek olduğuna vurgu yapan İtfaiye Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Levent Çeri ise şu bilgileri verdi:


“Amacımız itfaiyeye olay yerine gelmeden kendi personelimize de hem evinde hem iş yerinde pratik bilgiler vererek, olası felaketleri önceden önlemektir. Bunun için hizmet içi tatbikatlar yapıyor ve sürekli tekrarlıyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin geri dönüşünü de duyuyoruz. Bizden aldığı pratik bilgileri uygulayarak evinde oluşabilecek felaketin önüne geçen personelimiz var.”


Yangın söndürme eğitiminin çok faydalı olduğunu belirten Karşıyaka Mezarlığı din görevlilerinden Süleyman Karaca, “Bu eğitimi aldıktan sonra bir olayla karşılaştım. Evimizin önünde yanan bir araca müdahale ettim. Öncelikle İtfaiye ile iletişime geçileceğini daha sonra yangına müdahale edileceğini öğrendim” derken, Birol İpek de, “Eğitimlerde öğrendiklerimi eşime ve çocuklarıma da anlattım. Onları da bilgilendirmiş oldum. Aslında çok basit önlemlerin büyük sonucu olacak durumları engelleyeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
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