0553 313 94 23

İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı uyarı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, suda boğulmaların yaşanmaması için vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı uyarı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, suda boğulmaların yaşanmaması için vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, yaz mevsiminde oluşabilecek boğulma ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.


İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat “İlimizde ve Ülkemizde maalesef her yıl suda boğulma vakaları yaşanmaktadır. Hava sıcaklıklarının artması, yaz mevsiminin yaklaşması sebebiyle, yüzme bilmeyen kişilerin denize, göletlere, baraja, akarsulara girmesi veya balık tutma amaçlı gittiği alanda belirli sebeplerle suya kazayla düşmesi, yüzme bilen kişilerin kuralları, talimatları hiçe sayması sonucu boğulma riski ve vakaları ortaya çıkmaktadır” ifadelerinde bulundu.


Tehlikeli olmayan sularda yüzülse dahi boğulma olaylarının yaşandığı belirten Polat, yüzme esnasında paniğe kapılma, yüzerken küçük çapta da olsa rahatsızlık hissedildiğinde hala suda kalmaya devam etme, çok su tutan giysilerle suya girilmesi, tok karnına suya girilmesi, çok derin sularda yüzülmesi ve su içinde tehlikeli şakalar yapılmasını sayılabileceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası
    1. Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası
    2. Öğrencilerine mandala sanatını..
    3. Dondurmayı gece tüketin
    4. Gaziantep ve Gazzeliler birlikte iftar..
    5. İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı..
    6. İzmit’te çevre çalışmaları devam ediyor
    7. Altın fiyatları
    8. Karadeniz’de hiçbir şey imkansız..
    9. Sayılarla Süper Lig!
    10. Kilo almak için başladığı sporda dünya..
    11. Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz..
    12. Trump'ın eski arkadaşından flaş..
    13. "Solucan gübresi işinden ayda 10 bin..
    14. Barajda boğulan gencin cesedi bulundu
    15. Abdi İbrahim'de yeni atamalar
    16. CHP zihniyeti dün de aynı bugün de!..
    17. TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek..
    18. Kızılcapınar Barajı’nda su seviyesi..
    19. Savcı Sayan'dan Kürt seçmene çağrı!
    20. Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş..
    21. Asansör boşluğuna düşen işçi ağır..
    22. Aksu HES’e Düzce Üniversitesi..
    23. UNDP Başkanı, Türkiye’de
    24. Camide uyuyarak istirahat eden gencin..
    25. Başkan Orhan’dan minik sunum
    26. Annesini 40 yerinden bıçaklayarak..
    27. Güvercinlere saray gibi yuva
    28. Sivas’ta 25 bin meçhul mezar
    29. "Kalp krizi ve ani kardiyak ölümler..
    30. Haşhaş tarlaları beyaz ve mor..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Gündüz vakti iftar
    Gündüz vakti iftar
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!