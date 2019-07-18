İtfaiyeden bedelli askerle yangın eğitimi

Erzincan’da İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yapan 10. grup bedelli askerlere yangın eğitimi verildi.

Bedelli olarak askerlik görevini ifa eden askerlere, yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, “Yaklaşık 10 aydır devam eden eğitimler her ay 1 grup bedelli askerlere yönelik devam etmektedir. 10 aylık süreçte yaklaşık 550 asker katılım sağladı. Afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler verip tatbikatlar yapıyoruz. 2019 yılında eğitim kurumlarında, askeri birliklerde, özel ve resmi kurumlarda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişiye yangın eğitimi verdik. Eğitimler 2019 yılının sonuna kadar devam edecek.” dedi.