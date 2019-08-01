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İtfaiyede "Sarraf" dönemi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığına Nihat Sarraf getirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
İtfaiyede "Sarraf" dönemi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığına Nihat Sarraf getirildi.


Adana’da 31 Mart Mahalli İdareler seçiminden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını Zeydan Karalar’ın kazanmasının ardından bazı daire başkanlıklarına atamalar oldu. Bunlardan biri de İtfaiye Daire Başkanlığı oldu. Daire başkanlığına Zeydan Karalar tarafından Nihat Sarraf atandı.


Sarraf daire başkanı olduktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşın can ve malını yangından korumak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışacaklarını, yangınlara en kısa sürede en etkili bir biçimde müdahale edeceklerini söyledi.


Nihat Sarraf, kendisini bu makama layık görenlere de teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
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