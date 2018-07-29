İtfaiyecilerden Çipras'a flaş suçlamalar: Uçaklar bile havalanamadı!

Komşu Yunanistan’da en az 88 kişinin hayatını kaybettiği yangında hükümet ‘hata yapıldığı’ suçlamasını reddederken, Yunan İtfaiyeciler Federasyonu’ndan sert bir açıklama geldi. 12 bin 500 üyesi bulunan Federasyon’un Başkanı Dimitris Stathopoulos, ölümlerden açıkça bir dizi hükümet kurumunu sorumlu tuttu.

‘BİNLERCE KÜÇÜK HATA YAPILDI’

The Guardian gazetesinin Atina muhabiri Helena Smith’le bir söyleşi yapan Stathopoulos, “Hükümet, büyük operasyonel hatalar yapılmadığını söylüyor ama açıklamadığı şey şu ki, binlerce küçük hata yapıldı. Bütün o küçük hatalar büyük hatayı ortaya çıkardı ve görülmemiş sayıda ölümlerin yaşanmasının nedeni de bu” dedi.

‘TAHLİYE TAVSİYEMİZE KULAK VERİLMEDİ’

Stathopoulos, itfaiye biriminin yangının etkilenen bölgenin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak bu tavsiyenin dikkate alınmadığını söyledi. “İtfaiyeciler olarak insanları ve mülklerini korumaya yemin ederiz” diyen Stathopoulos, “İlgili bölgelerin ne zaman tahliye edilmesi gerektiğini biliriz fakat bir sebepten ötürü tavsiyemize kulak verilmedi. Bu, ülkemiz için çok büyük bir trajedi ve özür dilenmesi gerekiyor” dedi.

‘UÇAKLAR METEOROLOJİ YÜZÜNDEN KALKAMADI’

Yunan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı’nın bir diğer suçlaması da meteoroloji kurumunu hedef alıyor. Stathopoulos, meteorolojinin, rüzgâr hızının saatte 124 kilometreye yükseleceğini öngöremediğini söyledi. Yangın söndürme uçaklarının bu nedenle havalanamadığını anlatan Stathopoulos, “O rüzgârda kalkamadılar. Eğer meteoroloji kurumu tehlike seviyesini yükseltip uyarıda bulunmuş olsaydı, uçaklar başka bir havalimanına gitmiş olabilirdi. Rüzgâr öngörülemediği için kaynaklarımız dağınık halde kaldı” dedi.

‘BÜTÇE KESİNTİSİ İTFAİYENİN YÜZDE 30’UNU KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ’

Stathopoulos, ekonomik kriz nedeniyle alınan tasarruf tedbirlerinin kurtarma operasyonunu nasıl etkilediğine dair somut veriler de paylaştı. Buna göre, bütçe kesintileri nedeniyle Yunan itfaiyesinin yangın söndürme araçlarının yaklaşık yüzde 30’u kullanılamaz durumda. Stathopoulos, “1750 kamyonlu filomuzun yaklaşık yüzde 15’i kronik sorunlardan ve eski olmalarından ötürü yola çıkamıyor. Bir diğer yüzde 15’ine, ödemesini yapacak paramızın olmadığı yedek parçalar gerekiyor” dedi.

SADECE İKİ YETKİLİ İSTİFA ETTİ

Yunanistan’ın yakın tarihteki en büyük yangın felaketinde, hükümet açık bir özür dilemiş değil. Başbakan Aleksis Çipras bütün siyasi sorumluluğu üstlendiğini açıklasa da, ilgili bakanların istifası yönündeki çağrılar yanıt bulmadı. Başta Sivil Koruma Bakanı Nikos Toskas olmak üzere ilgili yetkililer görevlerini korurken, sadece iki belediye başkan yardımcısı ‘vicdanlarının görevde kalmaya elvermediği’ gerekçesiyle istifa etti.