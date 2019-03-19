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İtfaiye Müdürü Polat “Eğitimle vaka sayısı azalıyor”

Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü Anıtpark’ta yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirdi.

19 Mart 2019 Salı 10:22
İtfaiye Müdürü Polat “Eğitimle vaka sayısı azalıyor”

Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü Anıtpark’ta yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirdi. Ankette ‘Evinizde yangın söndürücü var mı, yangın söndürücü kullanmayı biliyor musunuz, itfaiye müdürlüğümüzden eğitim almak ister misiniz’ gibi sorular yer aldı.


İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, resmi üniformalı personel ile anket yapmalarına rağmen vatandaşın dolandırıcılık olaylarından dolayı telefonunu vermek istemediğini kaydetti. Polat ayrıca bayanların eğitime daha sıcak baktığının da altını çizdi. Bu tür eğitim faaliyetlerinin uzun vadede vaka sayısının düşmesine yardımcı olduğunu dile getiren Polat “Toplumu bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımıza yüz yüze anket uygulaması yapıyoruz. Evinizde yangın söndürücü var mı, yangın söndürücü kullanmayı biliyor musunuz, itfaiye müdürlüğümüzden eğitim almak ister misiniz, toplu bilgilendirme mesajları almak ister misiniz şeklinde sorular yöneltiyoruz. Amacımız toplumumuzun ne kadar bilinçli olduğunu gözlemlemek. Birde bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Eğitim faaliyetlerinin her zaman vakalarda azalmaya yardımcı olduğunu gördük. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmaların meyvelerini toplayacağız. İnşallah yangın, ve kayıplar azalacak” dedi.


Anketi üniformalı personel yapmasına rağmen vatandaşların telefon numaralarını vermekten çekindiğini belirten Polat “Yaptığımız çalışma sonucunda gördük ki bayanlar eğitim görmek için daha gönüllüler. Toplumumuz bir çok sebepten dolayı telefonunu vermek istemiyor. Mesaj almak konusunda da pek istekli değil. Anketi üniformalı personelimiz yapmasına rağmen vatandaşımız tedirgin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:22
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