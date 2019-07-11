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İtfaiye Müdürlüğü’nden trafo merkezinde tatbikat

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Trafo Merkezi’ndeki çalışanlara yönelik yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
İtfaiye Müdürlüğü’nden trafo merkezinde tatbikat

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Trafo Merkezi’ndeki çalışanlara yönelik yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.


Vatandaşları yangın, sel ve birçok afetlere karşı yardımına koşan İtfaiye Müdürlüğü çalışanları belirli zamanlarda kentteki okul, hastane, fabrika gibi birçok kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve tatbikatlar düzenliyor. Çalışmaları kapsamında okullarda da teorik ve uygulamalı olarak eğitimler veren İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, trafo merkezinde düzenlenen tatbikatta, yangın söndürme ve alınacak tedbirler hakkında uygulamalı bilgiler aktardı.


Trafo Merkezi yöneticileri ve çalışanları verilen eğitimler dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:26
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