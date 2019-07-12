İtfaiye Müdürlüğü’nden hasta tahliyesi tatbikatı Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hasta tahliyesi tatbikatı yapıldı.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hasta tahliyesi tatbikatı yapıldı.

Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler 112 Acil Servis ekipleri ile beraber hasta tahliyesi tatbikatı yaptılar. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, “Hastane Afet Planı (HAP) 2019 planı çerçevesinde hastanemizde Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler İtfaiye Müdürümüz Engin Soylu koordinasyonunda ve 112 acil servis ekiplerinin katkılarıyla hasta tahliyesi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.