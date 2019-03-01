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İtfaiye merkezi yakınlarında çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’da itfaiye merkezine 150 metre uzaklıkta bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

01 Mart 2019 Cuma 10:20
İtfaiye merkezi yakınlarında çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’da itfaiye merkezine 150 metre uzaklıkta bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangın, Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi’nde Mustafa Nişancı’ya ait bir evin çatı katında çıktı. 2 katlı evin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu evin 150 ilerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülen yangında çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili polis ekipleri tutanak tutarak inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:20
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