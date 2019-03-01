İtfaiye merkezi yakınlarında çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü Antalya’da itfaiye merkezine 150 metre uzaklıkta bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Antalya’da itfaiye merkezine 150 metre uzaklıkta bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi’nde Mustafa Nişancı’ya ait bir evin çatı katında çıktı. 2 katlı evin çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu evin 150 ilerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülen yangında çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili polis ekipleri tutanak tutarak inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.