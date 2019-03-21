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İtfaiye kedi ve güvercini kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi ile okulun çatısında ayağı tele takılan kuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:20
İtfaiye kedi ve güvercini kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi ile okulun çatısında ayağı tele takılan kuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ofis Mahallesi'nde köpekten korkarak elektrik direğine çıktığı belirtilen kedinin aşağıya inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından kedi bulunduğu yerden indirildi.

Vatandaşlardan Abdullah Demirden, kedinin köpekten korktuğu için direğe çıktığını söyledi.

- Ayağı tele takılı kalan güvercin kurtarıldı

İtfaiye ekipleri Bağlar Mahallesi'nde bir okul binasının çatısında tele ayağı takılan güvercini de kurtardı.

Cumhuriyet İlkokulu çatısında ayağı tele takılan kuşu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak kuşu kurtardı.

Güvercin, itfaiye ekiplerince doğaya salınırken, okuldaki öğrenciler güvercinin kurtarılmasından dolayı sevinç yaşadı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:20
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