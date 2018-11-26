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İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kocaeli'de çıkan yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini gören 61 yaşındaki kadın, gözyaşlarına boğuldu- Yanan dairenin balkonunda asılı olan Türk bayrağı, itfaiye erince merdiven aracılığıyla yanmadan bulunduğu yerden alındı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
İtfaiye erinin Türk bayrağı hassasiyeti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye erinin balkondaki Türk bayrağını yanmadan kurtarması dikkati çekti.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Bayrak Sokak'ta 3 katlı binanın son katında Aynur Kul'a (61) ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmandaki vatandaşları tahliye ederek, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Aynur Kul, yeni tadilat yapıldığı öğrenilen evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Kadını, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Bu arada, yanan dairenin balkonunda asılı olan Türk bayrağı, itfaiye erince merdiven aracılığıyla yanmadan bulunduğu yerden alındı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:19
  1. Ev
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  3. Kocaeli
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