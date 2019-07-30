İtfaiye ekiplerinin "leylek" mesaisi

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, elektrik direğindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye ekipleri yerine yerleştirdi. İlçenin Dönerdere Mahallesi'nde elektrik direğinin üzerindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu gören Hamit İnci, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süreliğine elektrik akışını kestikten sonra merdiven yardımıyla leylek yavrusunu yuvasına bıraktı. Mahalle sakinleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle itfaiyecilere teşekkür etti.

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