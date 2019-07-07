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İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu

Karabük’te bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:38
İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu

Karabük’te bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


100. Yıl Mahallesi Bahçeşehir Apartmanı’nda oturan Cemil Erdoğan (23), kanat çırpmaları sesinin geldiği havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini fark etti. Kendi çabası ile güvercini kurtarmak isteyen Erdoğan, başarılı olamayınca Karabük itfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede apartmana gelen ekipler, evdeki paspas sopasına soğan çuvalını bağlayarak banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna uzattı. Ayakları çuvala takılan güvercin bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:38
  1. doğa

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