0553 313 94 23

İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek için seferber oldu

Van’ın Özalp ilçesinde yuvadan düşen leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yerine bırakıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek için seferber oldu

Van’ın Özalp ilçesinde yuvadan düşen leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yerine bırakıldı.


İlçenin Dönerdere Mahallesi’nde elektrik direğinin üzerindeki yuvasından düşen leylek yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kısa süreliğine elektrik enerjisini keserek merdiven yardımıyla yavru leyleği tekrar yuvasına bıraktı.


Mahalle sakinleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle itfaiye ekibine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong’da tayfun alarmı
    1. Hong Kong’da tayfun alarmı
    2. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    3. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    4. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    5. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    6. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    7. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    8. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    9. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    10. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    11. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    12. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    13. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en..
    15. El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem
    16. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    17. Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak
    18. Akit Medya Grubu’nu ziyaret eden..
    19. QNB Finansbank istikrarlı büyümesini..
    20. Karşıyaka Spor Kulübü’nden Emniyet..
    21. Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi..
    22. Coğrafi işaretli balda sağım dönemi..
    23. Taşlıçay’da 140 öğrenciye spor..
    24. Muratpaşa kurban pazarı hazırlıklarını..
    25. Sağ gözündeki sorun sol gözünü..
    26. 2020 ev dekorasyon trendleri belli oldu
    27. (Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı..
    28. Türk Dağcılar 8058 metrelik Gasherbrum..
    29. CHP'li Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu'na..
    30. Borsa, güne yükselişle başladı
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de