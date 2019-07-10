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İtfaiye ekipleri, yılın ilk 6 ayında 4 bin 265 olaya müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yılın ilk altı ayında yangın, afet ve kurtarma olmak üzere 4 bin 265 olaya müdahale etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
İtfaiye ekipleri, yılın ilk 6 ayında 4 bin 265 olaya müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yılın ilk altı ayında yangın, afet ve kurtarma olmak üzere 4 bin 265 olaya müdahale etti. 644 personel ve 98 araçla hizmet veren ekipler, ’7/24 her koşulda’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Asli görevi can ve mal kurtarmak ile çevreyi korumak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yardımcı görevlerle birlikte aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Her türlü arama, kurtarma ve afet olaylarında, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla hizmet veren ekipler, yılın ilk altı ayında 4 bin 265 olaya müdahale etti. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7/24 her koşulda sloganıyla, 15 bin 620 kilometre alanda, 33 hizmet noktası, 5 şube müdürlüğü, 644 personel ve 98 araçla vatandaşların hizmetinde bulunmaya devam ediyor. Mersin genelinde gece-gündüz demeden yangın, afet ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, 2019 yılının ilk yarısında, 2 bin 667 yangın, bin 598 kurtarma, 213 eğitim ve tatbikat olmak üzere 4 bin 78 görev sayısına ulaştı. Bir önceki yıla göre konut ve araç yangın sayısında artış meydana gelirken, işyeri yangını ve araç kazalarında düşüş gözlendi. 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 326 olan konut yangını sayısı, bu yılın aynı döneminde 364’e ulaştı. Araç yangını sayısı da aynı dönemler itibariyle 182’den 203’e ulaştı. İşyeri yangınlarının sayısı 108’den 83’e, araç kazalarının sayısı ise 614’ten 512’ye geriledi.


Ekipler, en düşük görev sayısına 492 ile nisan ayında gerçekleştirirken, en yüksek görev sayısına ise 984 ile haziran ayında ulaştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18
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