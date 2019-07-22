İtfaiye ekipleri yaz kursunda tatbikat gerçekleştirdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hasan Taşar Ortaokulu’ndaki yaz kursu öğrencileri için tatbikat gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca Adıyaman genelindeki öğrencilerin yangın ve olası afetlere karşı bilinçlenmesi için sürdürdüğü eğitim kurumlarındaki tatbikatlarına yaz mevsiminde de devam ediyor. Eğitim-öğretim yılı boyunca birçok ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumunda tatbikatlar gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, son olarak Hasan Taşar Ortaokulunda açılan yaz kurslarına katılan öğrencilerle buluştu.

Yaz kursları öğrencilerine yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli, olası deprem anında bina boşaltma işlemi gibi konularında teknik bilgiler veren uzmanlar, son olarak okul bahçelerinde ateş yakarak öğrencilerin yangına nasıl müdahale etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.