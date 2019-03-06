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İtfaiye ekipleri, mahsur kalan keçi için seferber oldu

Ordu’da kayalık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:00
İtfaiye ekipleri, mahsur kalan keçi için seferber oldu

Ordu’da kayalık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 

Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi’nde bir besiciye ait keçi, kayalık alanda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Mahsur kalan keçiyi kurtarmak için operasyon başlatan ekipler, halat yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi. Mahsur kaldığı kayalık alandan saatler süren çalışmanın ardından keçi kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:00
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