İtfaiye ekipleri köylüler için seferber oldu Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesinde bazı ev ve bahçeler, dere yatağının taşması nedeni ile sular altında kaldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesinde bazı ev ve bahçeler, dere yatağının taşması nedeni ile sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri suları tahliye etmeye devam ederken, yağışlar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Züre Tepesi dağlık bölge yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, dere yatağında bulunan köyün üzerine aktı. Köyde bulunan birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Yağmur sularından etkilenen yerlerde itfaiye ekipleri tahliye çalışmaları başlattı.

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